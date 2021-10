Fiano Pd | ' Il governo sciolga Forza Nuova e le altre organizzazioni fasciste'

Advertising

TV7Benevento : Covid: Fiano, 'mozione Pd alla Camera, governo sciolga Forza Nuova per decreto'... - thefear31223085 : @MediasetTgcom24 Fiano è l'emblema dell'idiozia al governo - globalistIT : - cnc_elena : RT @borghi_claudio: @FabioVxVendetta @renatobrunetta Un governo fatto così è una pessima imitazione di Parlamento perché ci sono dentro tut… - timetit : RT @edoeduorg: Anche all'onorevole Fiano sommessamente faccio notare che il @pdnetwork è al Governo, lo si faccia in Parlamento, basta Twit… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiano governo

...il deputato dem Emanuele, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera. "Domani stesso - agginge - presenteremo, alla Camera, come Partito Democratico, una mozione urgente che chiede al...Domani stesso, ha dichiarato, " presenteremo, alla Camera, come Partito Democratico, una mozione urgente che chiede allo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti ...Roma, 10 ott "Basta violenza dei gruppi neofascisti. L'assalto fascista di ieri alla sede nazionale della CGIL non è che la goccia che fa traboccare il vaso. Fo ...Dopo gli scontri e gli arresti alla manifestazione anti green pass di Roma il deputato del Pd, Emanuele Fiano, presenterà a Montecitorio, domani, la richiesta di scioglimento di fForza Nuova e degli a ...