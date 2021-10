Far Cry 6 su Xbox ha pochissimi dati su disco, quasi 70GB vanno scaricati (Di domenica 10 ottobre 2021) Far Cry 6 è disponibile in tutto il mondo, su PC e su console Xbox e PlayStation. Ora che il gioco è stato rilasciato, alcune curiose informazioni sono circolate in merito alla versione fisica del gioco, soprattutto quella Xbox. Su Reddit infatti è nata una discussione riguardo al fatto che sul blu-ray della versione Xbox del gioco sono presenti solamente poco più di 700MB di dati da installare: i restanti 68GB vanno tutti scaricati dalla rete, rendendo quindi il CD quasi equivalente alla controparte digitale. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 10 ottobre 2021) Far Cry 6 è disponibile in tutto il mondo, su PC e su consolee PlayStation. Ora che il gioco è stato rilasciato, alcune curiose informazioni sono circolate in merito alla versione fisica del gioco, soprattutto quella. Su Reddit infatti è nata una discussione riguardo al fatto che sul blu-ray della versionedel gioco sono presenti solamente poco più di 700MB dida installare: i restanti 68GBtuttidalla rete, rendendo quindi il CDequivalente alla controparte digitale. Leggi altro...

