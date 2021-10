Fabianski lascia la Nazionale | il portiere esce dal campo in lacrime

(Di domenica 10 ottobre 2021) Lukasha detto addio allapolacca dopo quindici anni: addio inper ilLukasha detto addio allapolacca dopo quindici anni. Per il, quella contro San Marino, è stata l’ultima presenza con la divisa di rappresentanza del proprio Paese. L’ex Arsenal, sostituito al 58? della ripresa, è stato accompagnato – in– fuori daldai compagni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fabianski lascia

TUTTO mercato WEB

Al 57' e non a caso,il campo" alla 57° ed ultima con la maglia della propria nazionale ". Al suo posto Majecki, che lo attende in coda ad un corridoio formato dai giocatori di ...... che scatta sul filo del fuorigioco e superain due tempi (35'). L'ultima occasione prima ... Al 57' il Chelsea raddoppia con un tiro dalla distanza di Kanté deviato da Dier che non...