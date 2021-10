F1, Toto Wolff: “Abbiamo cercato di vincere con Hamilton, contento per la prestazione di Bottas” (Di domenica 10 ottobre 2021) Luci e ombre in casa Mercedes al termine del GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Istanbul la Stella a tre punte ha potuto fregiarsi del successo del finlandese Valtteri Bottas, ma ha dovuto mandar giù il boccone amaro del quinto posto del britannico Lewis Hamilton. Il piazzamento del n.44, abbinato alla seconda posizione dell’olandese Max Verstappen, ha portato Lewis a perdere la vetta del campionato in favore di Max (+6). Una corsa in salita per Hamilton, tenuto conto della penalità comminatagli per aver sostituito il motore endotermico (10 posizioni in griglia). La velocità messa in mostra dall’asso nativo di Stevenage è stata notevole e questo gli ha permesso di lottare per la vittoria in una prova condizionata dalla pioggia. La strategia di rimanere così tanto tempo in pista non ha sorriso al sette volte ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) Luci e ombre in casa Mercedes al termine del GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Istanbul la Stella a tre punte ha potuto fregiarsi del successo del finlandese Valtteri, ma ha dovuto mandar giù il boccone amaro del quinto posto del britannico Lewis. Il piazzamento del n.44, abbinato alla seconda posizione dell’olandese Max Verstappen, ha portato Lewis a perdere la vetta del campionato in favore di Max (+6). Una corsa in salita per, tenuto conto della penalità comminatagli per aver sostituito il motore endotermico (10 posizioni in griglia). La velocità messa in mostra dall’asso nativo di Stevenage è stata notevole e questo gli ha permesso di lottare per la vittoria in una prova condizionata dalla pioggia. La strategia di rimanere così tanto tempo in pista non ha sorriso al sette volte ...

