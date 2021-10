F1, Mondiale Piloti: come cambia la classifica dopo il GP di Turchia (Di domenica 10 ottobre 2021) A sette gare dalla fine del Mondiale , il GP di Turchia diventa un punto di svolta per la classifca Piloti. A Max Verstappen è bastato il secondo posto per ritornare in testa alla graduatoria, con 6 ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 10 ottobre 2021) A sette gare dalla fine del, il GP didiventa un punto di svolta per la classifca. A Max Verstappen è bastato il secondo posto per ritornare in testa alla graduatoria, con 6 ...

