F1 | Lewis Hamilton | “Non so cosa abbia pensato il team nel finale Abbiamo perso dei punti importanti”

Leggi su oasport

(Di domenica 10 ottobre 2021) Da 11° a 5°.ha disputato una buona gara in rimonta sul bagnato a Istanbul Park, limitando i danni nel Mondiale e perdendo complessivamente 8nel confronto diretto con Max Verstappen (nuovo leader a +6 sul rivale) nonostante la penalità di 10 posizioni in griglia per aver montato il quarto motore endotermico stagionale sulla sua Mercedes. “È stata una rimonta molto difficile. La pista è stata decisamente lenta ad asciugarsi e non me l’aspettavo. Penso che sia stato difficile per tutti. In partenza sembravo molto forte, nella prima fase della gara, ma alla fine non è andata bene. Lapiù difficile da gestire oggi è stata la temperatura degli pneumatici ed il graining delle intermedie“, le prime dichiarazioni a caldo del britannico ai microfoni di Sky Sport. “Non so...