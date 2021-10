F1 | GP Usa Austin 2021 | programma | date | orari e tv

Leggi su sportface

(Di domenica 10 ottobre 2021) Superato l’appuntamento in Turchia, la Formula 1 entra sempre più nella fase finale di questo entusiasmante Mondiale. Dopo la pausa di una settimana post Istanbul, team e piloti si ritroveranno nello spettacolare ‘COTA’ (Circuit of the Americas) per il Gran Premio degli Stati Uniti innel weekend del 22-24 ottobre. Adsi comincerà venerdì 22 con le libere 1 alle 18:30 e le seconde alle 22:00. Poi spazio agli appuntamenti del sabato con le libere 3 alle 20:00 e le qualifiche alle 23:00 italiane. Ilsi chiuderà come di consueto domenica 24 ottobre con la gara alle ore 21:00. Tutto il weekend del GP degli USA verrà trasmesso in diretta sul canale tematico Sky Sport F1 mentre su Sportface potrete seguire tutte le sessioni attraverso i live testuali aggiornati in tempo reale.GP STATI ...