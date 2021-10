F1 GP Turchia 2021, Hamilton furioso: “Abbiamo sbagliato, l’avevo detto” (Di domenica 10 ottobre 2021) Team radio carico di frustrazione e rabbia quello di Lewis Hamilton al Gran Premio di Turchia 2021 della Formula 1. Il campione britannico ha detto furioso: “Che vi avevo detto! Abbiamo sbagliato” ha detto furioso il campione britannico riferendosi alla scelta di rientrare al box. Il team ha risposto dicendo: “Ne parliamo dopo“. Ma Hamilton non ne vuole sapere: “Lasciatemi in pace“. Insomma, il clima nel box Mercedes è tutt’altro che sereno dopo una gara sul circuito di Istanbul complicata dalla pioggia. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Team radio carico di frustrazione e rabbia quello di Lewisal Gran Premio didella Formula 1. Il campione britannico ha: “Che vi avevo” hail campione britannico riferendosi alla scelta di rientrare al box. Il team ha risposto dicendo: “Ne parliamo dopo“. Manon ne vuole sapere: “Lasciatemi in pace“. Insomma, il clima nel box Mercedes è tutt’altro che sereno dopo una gara sul circuito di Istanbul complicata dalla pioggia. SportFace.

