F1, GP Turchia 2021: Carlos Sainz premiato come pilota del giorno! Il ferrarista è Driver of the Day (Di domenica 10 ottobre 2021) Carlos Sainz è stato premiato come “Driver of the Day” (pilota del Giorno) del GP di Turchia 2021, tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi pomeriggio sul circuito di Istanbul. L’alfiere della Ferrari ha vinto il titolo speciale che prende in considerazione i voti del pubblico da casa (il premio è indetto proprio dalla F1, si tratta di un riconoscimento ufficiale a tutti gli effetti): lo spagnolo, ottavo all’arrivo, si è imposto grazie ai voti dei telespettatori di tutto il mondo che hanno premiato la sua gara di rimonta. A causa dell’utilizzo della quarta power unit, l’iberico è scattato dal fondo dello schieramento ed è riuscito a recuperare ben undici posizioni grazie a una prestazione davvero di lusso e altamente emozionante a ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021)è statoof the Day” (del Giorno) del GP di, tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi pomeriggio sul circuito di Istanbul. L’alfiere della Ferrari ha vinto il titolo speciale che prende in considerazione i voti del pubblico da casa (il premio è indetto proprio dalla F1, si tratta di un riconoscimento ufficiale a tutti gli effetti): lo spagnolo, ottavo all’arrivo, si è imposto grazie ai voti dei telespettatori di tutto il mondo che hannola sua gara di rimonta. A causa dell’utilizzo della quarta power unit, l’iberico è scattato dal fondo dello schieramento ed è riuscito a recuperare ben undici posizioni grazie a una prestazione davvero di lusso e altamente emozionante a ...

