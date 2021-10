F1, Fernando Alonso: “Quando partiamo davanti siamo sfortunati. Speriamo di avere altre chance” (Di domenica 10 ottobre 2021) Fernando Alonso, dopo il miglior sabato della sua stagione, è senz’ombra di dubbio uno dei grandi sconfitti della domenica di Istanbul Park. Lo spagnolo dell’Alpine, quinto in griglia, si è girato alla prima curva del Gran Premio di Turchia in seguito ad un contatto con l’AlphaTauri di Pierre Gasly, compromettendo così la sua corsa e chiudendo 16° in condizioni di pista bagnata. “Ho danneggiato un po’ l’ala anteriore in partenza, ma essendo nel traffico, senza DRS, non puoi sorpassare senza rovinare le gomme in mezzo al gruppo. È stata una gara un po’ così… Quando partiamo davanti siamo sfortunati, ci toccano da dietro e poi arrivano 58 giri senza che succeda nulla, né safety car né bandiere gialle. Speriamo di qualificarci davanti in ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021), dopo il miglior sabato della sua stagione, è senz’ombra di dubbio uno dei grandi sconfitti della domenica di Istanbul Park. Lo spagnolo dell’Alpine, quinto in griglia, si è girato alla prima curva del Gran Premio di Turchia in seguito ad un contatto con l’AlphaTauri di Pierre Gasly, compromettendo così la sua corsa e chiudendo 16° in condizioni di pista bagnata. “Ho danneggiato un po’ l’ala anteriore in partenza, ma essendo nel traffico, senza DRS, non puoi sorpassare senza rovinare le gomme in mezzo al gruppo. È stata una gara un po’ così…, ci toccano da dietro e poi arrivano 58 giri senza che succeda nulla, né safety car né bandiere gialle.di qualificarciin ...

davide8728 : RT @PeppeMarino16: Giudicare allo stesso modo Gasly (su Alonso in partenza) e Alonso (kamikaze su Schumacher) dimostra come in direzione ga… - DeathDantte : @AdriRM33 Benzema. Fernando Alonso. Rafa Nadal. - Gianludale27 : Si ferma Alonso per una intermedia nuova, con Fernando che ha scontato anche la penalità di 5s per il contatto con… - icegirl887 : Sto leggendo cose assurde sul contatto tra Alonso e Schumacher, robe del tipo che state augurando la morte a Fernan… - LegendAries98 : @F1Carcarla Ho la sensazione che li abbiano dati solo per tenere buono Alonso. Non hanno avuto il coraggio di darli solo a Fernando -