F1 | Bottas vince il Gp di Turchia | Leclerc quarto davanti a Hamilton

SkySportF1 : ?? BOTTAS VINCE UNA GARA FOLLE IN TURCHIA ?? ?? MIGLIOR FERRARI DELLA STAGIONE I risultati ? - fisco24_info : F1, Bottas vince Gp Turchia davanti a Verstappen: Quarta la Ferrari di Leclerc. Verstappen torna leader del Mondial… - volo731 : RT @Corriere: Bottas vince davanti a Verstappen. La Ferrari rischia troppo, Leclerc giù dal podio - ilgiovanemassi : RT @alessio_morra: #Bottas vince domina e merita al #TurkishGP, #Verstappen si vede poco ma fa il suo e torna leader del Mondiale. Sul podi… - AntonioFantastk : RT @RaiSport: ?? #Bottas vince il #GP di #Turchia Max #Verstappen chiude al secondo posto e torna in testa alla classifica del Mondiale ?? h… -

Ultime Notizie dalla rete : Bottas vince

Valtteriil Gp di Turchia sul circuito di Istanbul Park . Il pilota finlandese della Mercedes, scattato dalla pole position domina la corsa, perdendo la leadership solo per alcuni giri dopo il ...ISTANBUL - Valttericonquista il Gran Premio di Turchia, sedicesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il finlandese, partito dalla pole, ritorna in prima posizione dopo l'unico pit stop e conquista un ...Valtteri Bottas vince il Gp di Turchia sul circuito di Istanbul Park. Il pilota finlandese della Mercedes, scattato dalla pole position, domina la corsa perdendo la leadership solo per alcuni giri ...Solo quinto Lewis Hamilton la cui rimonta dall’undicesimo posto di partenza è stata rallentata da una strategia sbagliata per i pitstop ...