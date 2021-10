F1 | Antonio Giovinazzi | “E’ frustrante aver sfiorato la zona punti | pensiamo ad Austin”

Leggi su oasport

(Di domenica 10 ottobre 2021) E’ arrivato un undicesimo posto al termine del GP di Turchia di F1 da parte di. Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ha lottato fino alla fine per conquistare i, giungendo molto vicino all’Alpine del francese Esteban Ocon. Una buona prestazione quella del pilota italiano che sta cercando di giocarsi la permanenza nel Circus al meglio delle sue possibilità, dovendo fare i conti con una monoposto non così performante. Le motivazioni dinon mancano e quindi è con rammarico che il nostro portacolori ha dovuto accettare il riscontro della pista. “E’ davveromancato per così poco la. La gara non è stata male, nonostante sia partito dalle retrovie a causa delle qualifiche di ieri che hanno reso tutto ...