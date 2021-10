Expo Dubai | Nardella | offriamo innovazione e cultura

(Di domenica 10 ottobre 2021) Firenze si racconta apartendo dal Davide di Michelangelo (una copia in 3D realizzata dall'Università di Firenze). "Il settore incarnato nel progetto del David nel Padiglione Italia, cioè ...

Firenze si racconta apartendo dal Davide di Michelangelo (una copia in 3D realizzata dall'Università di Firenze). "Il settore incarnato nel progetto del David nel Padiglione Italia, cioè innovazione e restauro ...Sale sul palco e parla a braccio il sindaco di Firenze Dario Nardella, visibilmente emozionato, nella giornata dedicata alla sua città, al Padiglione Italia di. "Firenze ha una realtà imprenditoriale molto ricca. Dopo Milano è la seconda città metropolitana con la maggiore diversità d'imprese. Andiamo dalle grandi multinazionali della farmaceutica alla ...DUBAI, 10 OTT - Firenze si racconta a Expo Dubai partendo dal Davide di Michelangelo (una copia in 3D realizzata dall'Università di Firenze). "Il settore incarnato nel progetto del David nel Padiglion ...Il prestigioso piano dell'architetto Santiago Calatrava, realizzato dalla Duplomatic MS Spa di Parabiago, per il padiglione degli Emirati Arabi a Expo 2020.