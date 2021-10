Eurovision 2022: da Mika alla Delogu, chi sono i possibili conduttori (Di domenica 10 ottobre 2021) Ora che la città ospitante è stata scelta e tra le contendenti ha vinto Torino, si apre un'altra partita gustosa: quella dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022. Mancano ancora sette mesi al gran finale della kermesse canora che torna in Italia dopo trentuno anni grazie alla vittoria dei Måneskin e i giochi per scegliere chi salirà sul palco del PalaOlimpico di Torino e presentare l'evento, in scena dal 10 al 14 maggio prossimo, sono cominciati già da diversi mesi. Da Mika ad Andrea Delogu passando per Milly Carlucci, ecco quali sono i nomi e le suggestioni che circolano negli ultimi giorni. Eurovision 2022, tutto sulla finalissima di Torino L'Italia ospiterà l'Eurovision Song Contest per la ... Leggi su panorama (Di domenica 10 ottobre 2021) Ora che la città ospitante è stata scelta e tra le contendenti ha vinto Torino, si apre un'altra partita gustosa: quella deidell'Song Contest. Mancano ancora sette mesi al gran finale della kermesse canora che torna in Italia dopo trentuno anni grazievittoria dei Måneskin e i giochi per scegliere chi salirà sul palco del PalaOlimpico di Torino e presentare l'evento, in scena dal 10 al 14 maggio prossimo,cominciati già da diversi mesi. Daad Andreapassando per Milly Carlucci, ecco qualii nomi e le suggestioni che circolano negli ultimi giorni., tutto sulla finalissima di Torino L'Italia ospiterà l'Song Contest per la ...

trash_italiano : ?? L’Eurovision Song Contest 2022 si terrà a Torino! - Raiofficialnews : ?? #Eurovision2022: è Torino la città scelta per ospitare il contest europeo della musica ??… - c_appendino : ?? Abbiamo vinto, Torino ha vinto! WELCOME TO TORINO, EUROVISION SONG CONTEST 2022 ? Abbiamo portato a Torino l'ev… - panorama_it : Mentre Torino batte Milano e Bologna si aggiudica l'organizzazione dell'evento, che si terrà dal 10 al 14 maggio, i… - starstella96 : RT @matteovagabond: LAURA PAUSINI CONDUTTRICE EUROVISION 2022! #Eurovision -