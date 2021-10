Eto’o | le parole dell’ex attaccante al Festival dello Sport

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 ottobre 2021) Samuelè intervenuto in diretta aldi Trento: ecco le sue dichiarazioni Samuel, excamerunense, è intervenuto in diretta sul palco del: CLASICO – «Nessuno guarda se giocano Cristiano Ronaldo o Messi, conta che vinca la squadra del cuore. Io che l’ho giocata so che è la partita più bella del mondo, anche se non ho giocato la finale della Coppa del Mondo. Barca-Madrid vale più di una finale di Champions, il Barcellona ha cominciato male ma è una sfida unica. I giocatori devono approfittarne per avviare la propria stagione, devono capire che può valere 6 punti: i tre della vittoria più lo slancio». CAMPIONATI – «Bisognerà trovare ad un accordo con tutte le leghe, ...