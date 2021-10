Esports Business Day: rese disponibili on demand le principali conferenze (Di domenica 10 ottobre 2021) A seguito del successo del Esports Business Day, è stato realizzato un servizio tramite il quale è possibile accedere al materiale e agli interventi che si sono tenuti durante la manifestazione Visto il grandissimo successo di seguito e di partecipanti riscontrato dalla prima edizione del Esports Business Day, l’evento dedicato alla competizione videoludica professionale organizzato dall’Osservatorio Italiano Esports in collaborazione con Italian Exhibition Group, è stato deciso di mettere a disposizione di tutto il pubblico degli appassionati i video degli speech. Oltre 100 rappresentati e professionisti del settore si sono infatti ritrovati presso la Fiera di Rimini per il primo evento B2B in Italia dedicato agli Esports, che ha fatto registrare il completo sold ... Leggi su tuttotek (Di domenica 10 ottobre 2021) A seguito del successo delDay, è stato realizzato un servizio tramite il quale è possibile accedere al materiale e agli interventi che si sono tenuti durante la manifestazione Visto il grandissimo successo di seguito e di partecipanti riscontrato dalla prima edizione delDay, l’evento dedicato alla competizione videoludica professionale organizzato dall’Osservatorio Italianoin collaborazione con Italian Exhibition Group, è stato deciso di mettere a disposizione di tutto il pubblico degli appassionati i video degli speech. Oltre 100 rappntati e professionisti del settore si sono infatti ritrovati presso la Fiera di Rimini per il primo evento B2B in Italia dedicato agli, che ha fatto registrare il completo sold ...

