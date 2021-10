Erika Mattina, finalista a Miss Mondo Italia: la modella insultata sul web (Di domenica 10 ottobre 2021) Erika Mattina finalista di Miss Mondo Italia insieme alla sua fidanzata Martina, crea su Instagram “Le Perle degli Omofobi” per combattere l’omofobia. Erika Mattina è stata selezionata tra le venticinque finaliste di Miss Mondo Italia, non ha raggiunto il podio ma è arrivata tra le ultime 10 finalista. Fin dalle prime amMissioni la ragazza ha ha dovuto fare i conti con molti di insulti provenienti dai social. Alla aspirante Miss Mondo Italia volano le accuse di essere stata favorita nel corso della selezione perchè omosessuale. Sul profilo Instagram spesso entrambe pubblicano foto in cui si baciano, ... Leggi su ck12 (Di domenica 10 ottobre 2021)diinsieme alla sua fidanzata Martina, crea su Instagram “Le Perle degli Omofobi” per combattere l’omofobia.è stata selezionata tra le venticinque finaliste di, non ha raggiunto il podio ma è arrivata tra le ultime 10. Fin dalle prime amioni la ragazza ha ha dovuto fare i conti con molti di insulti provenienti dai social. Alla aspirantevolano le accuse di essere stata favorita nel corso della selezione perchè omosessuale. Sul profilo Instagram spesso entrambe pubblicano foto in cui si baciano, ...

