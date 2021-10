Entella-Pescara (lunedì 11 ottobre, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 10 ottobre 2021) Posticipo dell’ ottavo turno del girone B di serie C che vede di fronte due squadre appena retrocesse dalla cadetteria, l’Entella e il Pescara. I liguri sono ripartiti da mister Volpe e da una squadra rinnovata con giocatori esperti e giovani di belle speranze. È arrivato in difesa Silvestre, reduce dall’esperienza in Belgio al Mouscron, e sono arrivati a InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 10 ottobre 2021) Posticipo dell’ ottavo turno del girone B di serie C che vede di fronte due squadre appena retrocesse dalla cadetteria, l’e il. I liguri sono ripartiti da mister Volpe e da una squadra rinnovata con giocatori esperti e giovani di belle speranze. È arrivato in difesa Silvestre, reduce dall’esperienza in Belgio al Mouscron, e sono arrivati a InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Entella-Pescara (lunedì 11 ottobre, ore 21): formazioni, quote, pronostici - tuttopescara1 : Entella, Gozzi: 'Volpe ha il mio sostegno. Match col Pescara al momento giusto' - tuttopescara1 : Entella-Pescara, Auteri: 'Stiamo bene, non sarà una partita decisiva' - tuttopescara1 : Pescara, contro l'Entella Pompetti abile e arruolato - Pall_Gonfiato : Sky o Eleven Sports? Dove vedere #Entella-#Pescara streaming gratis e diretta tv in chiaro -