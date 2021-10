Empoli, risentimento muscolare per Samuele Ricci: lascia il ritiro dell’Under 21 (Di domenica 10 ottobre 2021) Samuele Ricci ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 per un risentimento muscolare accusato nel corso della partita Bosnia-Italia. Il centrocampista farà ritorno ad Empoli dove saranno valutate le sue condizioni. Foto: Twitter Empoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 ottobre 2021)hato ildella Nazionale Under 21 per unaccusato nel corso della partita Bosnia-Italia. Il centrocampista farà ritorno addove saranno valutate le sue condizioni. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

