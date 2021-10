Elezioni Roma, Michetti influenzato ma tampone negativo (Di domenica 10 ottobre 2021) A causa di un leggero stato influenzale, gli appuntamenti del pomeriggio del candidato sindaco Enrico Michetti sono annullati. Lo comunica lo staff in una nota. Precauzionalmente, questa mattina, il candidato ha effettuato un tampone che ha dato esito negativo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 ottobre 2021) A causa di un leggero stato influenzale, gli appuntamenti del pomeriggio del candidato sindaco Enricosono annullati. Lo comunica lo staff in una nota. Precauzionalmente, questa mattina, il candidato ha effettuato unche ha dato esito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fanpage : Roberto Gualtieri vuole procedere immediatamente allo sgombero di Casapound - fattoquotidiano : Elezioni Roma, bufera su Michetti per degli articoli sulla Shoah: “Intollerabili, patrimonio dell’antisemitismo che… - LegaSalvini : ++ ROMA, MICHETTI: «BERTOLASO COMMISSARIO PER I RIFIUTI E IL GIUBILEO». LUI: «SONO PRONTO» ++ - CorriereCitta : Ballottaggio Elezioni Roma 2021, il nuovo consiglio comunale se vince Roberto Gualtieri: consiglieri eletti e prefe… - Esterin62237737 : RT @LegaSalvini: ++ ROMA, MICHETTI: «BERTOLASO COMMISSARIO PER I RIFIUTI E IL GIUBILEO». LUI: «SONO PRONTO» ++ -