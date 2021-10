Elezioni Comunali 2021, affluenza alle urne alle ore 23 in Sicilia e Sardegna. Domani riprendono le operazioni di voto (Di lunedì 11 ottobre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 11 ottobre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

ilriformista : “Le ragioni dell’astensione non vanno cercate nel cittadini ma nella povertà dell’offerta. I partiti hanno rinuncia… - Open_gol : La presidente della Comunità ebraica romana contro il candidato del centrodestra alle elezioni comunali di Roma - lorepregliasco : Sono elezioni comunali, contano le persone e le dinamiche locali, ok. Ma l'impressione è che il centrodestra stia r… - 70_avelino : RT @marcellone8: Virginia è stata 5 anni tra la gente. Tu invece Robertina ti sei piazzata su una poltrona Tu hai scelto la via più facile… - joseftree11 : RT @marcellone8: Virginia è stata 5 anni tra la gente. Tu invece Robertina ti sei piazzata su una poltrona Tu hai scelto la via più facile… -