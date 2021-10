Elettra Lamborghini mostra tutto: la foto allo specchio è esagerata (Di domenica 10 ottobre 2021) Elettra Lamborghini pazzesca mette tutto in mostra con una nuova foto davanti allo specchio; i fan impazziti per la cantante. Forme in mostra per Elettra (foto: Instagram).Schietta quanto simpatica, Elettra Lamborghini si è presa la scena e, in poco tempo, ha fatto innamorare di lei fan di qualsiasi sesso e di qualsiasi età. Figlia di Tonino Lamborghini e nipote di Ferruccio, fondatore dell’omonima azienda di auto di lusso, ha deciso di seguire la sua passione e intraprendere una carriera nel mondo della musica. Sul palco, d’altronde, sembra avere poche rivali: la sua sensualità e la sua bellezza sono capaci di ammaliare chiunque e, anche sui social, ... Leggi su formatonews (Di domenica 10 ottobre 2021)pazzesca metteincon una nuovadavanti; i fan impazziti per la cantante. Forme inper: Instagram).Schietta quanto simpatica,si è presa la scena e, in poco tempo, ha fatto innamorare di lei fan di qualsiasi sesso e di qualsiasi età. Figlia di Toninoe nipote di Ferruccio, fondatore dell’omonima azienda di auto di lusso, ha deciso di seguire la sua passione e intraprendere una carriera nel mondo della musica. Sul palco, d’altronde, sembra avere poche rivali: la sua sensualità e la sua bellezza sono capaci di ammaliare chiunque e, anche sui social, ...

megasabgio : @foreveragain70 Elettra Lamborghini? - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Elettra Lamborghini - Pistolero - GiorgioWWE : Io come Francesca Cipriani innamorata di tutte le canzoni di Elettra Lamborghini ?? #GFVIP @ElettraLambo - davided81 : GIUCAS CASELLA CHE CANTA ELETTRA LAMBORGHINI ERA QUELLO CHE VOLEVAMO #gfvip - ttelepvthy : hanno messo elettra lamborghini come ci sentiamo -