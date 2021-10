Ecco il Boss delle cerimonie, lo avete mai visto da giovane? (Di domenica 10 ottobre 2021) Antonio Polese era meglio conosciuto come il Boss delle cerimonie. Dal 1979 fino all’anno della sua morte, avvenuta all’età di 80 anni nel 2016, è stato il patron e re indiscusso dell’Hotel La Sonrisa. Donna Imma Polese con i compianti genitori (instagram)Antonio Polese è il vero nome del proprietario e fondatore della struttura di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Intorno alla sua figura “e al suo regno”, oggi conosciuto come il Castello delle cerimonie, ruota, da 41 anni, una delle attività alberghiere e ristorative più celebri di tutta la Campania. La “figlia del Boss”, Imma Polese, con la scomparsa di entrambi i genitori avvenuta negli ultimi anni, ma già inserita da tempo nella co-conduzione dell’ambizioso progetto, ha preso in mano, ... Leggi su chenews (Di domenica 10 ottobre 2021) Antonio Polese era meglio conosciuto come il. Dal 1979 fino all’anno della sua morte, avvenuta all’età di 80 anni nel 2016, è stato il patron e re indiscusso dell’Hotel La Sonrisa. Donna Imma Polese con i compianti genitori (instagram)Antonio Polese è il vero nome del proprietario e fondatore della struttura di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Intorno alla sua figura “e al suo regno”, oggi conosciuto come il Castello, ruota, da 41 anni, unaattività alberghiere e ristorative più celebri di tutta la Campania. La “figlia del”, Imma Polese, con la scomparsa di entrambi i genitori avvenuta negli ultimi anni, ma già inserita da tempo nella co-conduzione dell’ambizioso progetto, ha preso in mano, ...

