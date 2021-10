“Ecco dove potrebbe andare Vlahovic”: la rivelazione dell’esperto (Di domenica 10 ottobre 2021) Tiene banco in casa Fiorentina il futuro di Dusan Vlahovic: il serbo non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2023. Claudio Vigorelli, noto agente, ha parlato ai microfoni di Tuttosport e ha svelato il futuro del centravanti viola. Queste le sue parole: Calciomercato Juventus Vlahovic “Vlahovic lo immagino in Premier. Occhio a City e Liverpool. Anche se mi auguro che la Juventus possa anticipare tutti”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 10 ottobre 2021) Tiene banco in casa Fiorentina il futuro di Dusan: il serbo non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2023. Claudio Vigorelli, noto agente, ha parlato ai microfoni di Tuttosport e ha svelato il futuro del centravanti viola. Queste le sue parole: Calciomercato Juventuslo immagino in Premier. Occhio a City e Liverpool. Anche se mi auguro che la Juventus possa anticipare tutti”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

