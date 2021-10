Ebrei | Zaia | ‘contrastare rigurgiti negazionismo che attecchisce in rete’

(Di domenica 10 ottobre 2021) Milano, 10 ott. (Adnkronos) – Nella Giornata europea della Cultura Ebraica, il governatore Lucaricorda come “tra la Regione Veneto e la Comunità Ebraica veneziana e veneta esiste da sempre un profondo legame di amicizia, condivisione, collaborazione nel ricordare una pagina tra le più buie della storia e nel contrastare certidiche non vanno sottovalutati e testimoniano come la civiltà e il rispetto tra i popoli e della loro storia non siano obbiettivi del tutto raggiunti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

