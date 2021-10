Ebac | Capone | Sicurezza sul lavoro | incentivi alle Pmi per formazione e adeguamento degli impianti

Leggi su ildenaro

(Di domenica 10 ottobre 2021) L’acuirsiincidenti e delle morti sulhanno nelle ultime settimane riproposto l’urgenza di scelte strategiche per garantire laaddetti, in particolare in alcuni comparti a rischio, come l’artigianato. Centrale in questa battaglia il sostegno che il sistema della bilateralità può fornireimprese artigianali per tutelare i loro addetti. “Le aziende, soprattutto quelle di piccole dimensioni – sottolinea Achille, presidente dell’(Ente Bilaterale Artigianato Campania) – vanno aiutate nelle spese didel personale e di, che spesso autonomamente non riescono a sostenere. In tal senso il sistema della bilateralità assume particolare rilievo, mettendo ...