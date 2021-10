Eat in Italy. Dove finisce l’identità culturale ed inizia il nazionalismo alimentare (Di domenica 10 ottobre 2021) La ricca stagione 2021 di (insperati) successi italiani dalla nazionale di calcio ai Maneskin passando per volley, ciclismo e Olimpiadi ha riportato nel paese il senso di orgoglio ed unità nazionale a livelli non registrati da tempo. La categoria dei catastrofisti, sempre in agguato nel mainstream nostrano, è rimasta nell’occasione silente. In genere stimolata strumentalmente dalle forze politiche di opposizione del momento senza distinzione, non ha ovviamente trovato sponde nell’amplissima maggioranza che sostiene Mario Draghi. Mentre la principale formazione partitica fuori dal Governo (Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni) ha nella difesa dell’identità nazionale un tradizionale tratto caratterizzante che le ha impedito di gettare ombre su una qualunque affermazione italiana, ancor più se ottenuta in Europa. Evitato il rischio dello scivolamento nello spirito ... Leggi su formiche (Di domenica 10 ottobre 2021) La ricca stagione 2021 di (insperati) successi italiani dalla nazionale di calcio ai Maneskin passando per volley, ciclismo e Olimpiadi ha riportato nel paese il senso di orgoglio ed unità nazionale a livelli non registrati da tempo. La categoria dei catastrofisti, sempre in agguato nel mainstream nostrano, è rimasta nell’occasione silente. In genere stimolata strumentalmente dalle forze politiche di opposizione del momento senza distinzione, non ha ovviamente trovato sponde nell’amplissima maggioranza che sostiene Mario Draghi. Mentre la principale formazione partitica fuori dal Governo (Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni) ha nella difesa delnazionale un tradizionale tratto caratterizzante che le ha impedito di gettare ombre su una qualunque affermazione italiana, ancor più se ottenuta in Europa. Evitato il rischio dello scivolamento nello spirito ...

