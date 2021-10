Advertising

topetto : RT @ilpost: È morto Abolhassan Banisadr, il primo presidente iraniano dopo la rivoluzione del 1979 - ilpost : È morto Abolhassan Banisadr, il primo presidente iraniano dopo la rivoluzione del 1979 - CassanmagnagoA : RT @anto_sacchetti: Presidenti di Iran - Abolhassan Bani Sadr - Hadiroshan7 : RT @augusto_amato: È morto Abolhassan Banisadr: fu il primo presidente della Repubblica Islamica dell'Iran - FlavioSP56 : RT @PeterCiaccio1: Morto Abolhassan Banisadr, primo presidente iraniano dopo la cacciata dello Shah, a sua volta esiliato dopo pochi mesi.… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Abolhassan

Banisadr, primo presidente iraniano dopo la rivoluzione islamica del 1979, si è spento in un ospedale parigino dopo una lunga malattia. Aveva 88 anni. A dare notizia della sua morte è stata ...Banisadr , il primo presidente dell'Iran dopo la rivoluzione islamica del 1979, èall'età di 88 anni in un ospedale di Parigi. Lo hanno annunciato oggi la sua famiglia e la ...Teheran (Iran), 9 ott. (LaPresse/AP) - È morto a 88 anni Abolhassan Banisadr, il primo presidente iraniano dopo la rivoluzione islamica del 1979. Lo hanno ...L'88enne era ricoverato in un ospedale a Parigi, dove viveva da anni dopo essere stato esiliato dall'Ayatollah Khomeini a soli 16 mesi dall'inizio ...