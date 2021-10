“E chi se lo aspettava?”. Tu sì que vales: la notizia lascia tutti a bocca aperta. Dai giudici nessun commento (Di domenica 10 ottobre 2021) Tu sì que vales, una sfida decisamente agguerrita quella del sabato sera italiano. Come sempre i programmi televisivi sono pronti ad aggiudicarsi il primo posto nella classifica dei Ascolti Auditel. Un sabato sera autunnale che gran parte del pubblico italiano ha deciso di trascorrere davanti al piccolo schermo. Il risultato? Superlativo. Infatti lo show di Canale Cinque, non avendo più un colosso quasi invalicabile quale quello della messa in onda di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 orchestrata da Amadeus, porta a casa la vittoria, permettendo che sia proprio Maria De Filippi a festeggiare il successo. Da non crederci, eppure il programma ha raggiunto un record, con uno share da capogiro: 31.6%. La meraviglia di 5.214.000 spettatori attaccati allo schermo, contro i 2.151.000 spettatori e il 10.9% di share segnati dal film Stanlio & Ollio, in onda su ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Tu sì que, una sfida decisamente agguerrita quella del sabato sera italiano. Come sempre i programmi televisivi sono pronti ad aggiudicarsi il primo posto nella classifica dei Ascolti Auditel. Un sabato sera autunnale che gran parte del pubblico italiano ha deciso di trascorrere davanti al piccolo schermo. Il risultato? Superlativo. Infatti lo show di Canale Cinque, non avendo più un colosso quasi invalicabile quale quello della messa in onda di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 orchestrata da Amadeus, porta a casa la vittoria, permettendo che sia proprio Maria De Filippi a festeggiare il successo. Da non crederci, eppure il programma ha raggiunto un record, con uno share da capogiro: 31.6%. La meraviglia di 5.214.000 spettatori attaccati allo schermo, contro i 2.151.000 spettatori e il 10.9% di share segnati dal film Stanlio & Ollio, in onda su ...

