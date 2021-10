Dramma sulla statale, moto contro auto: Massimiliano muore dopo l’arrivo dei soccorsi (Di domenica 10 ottobre 2021) In un terribile incidente stradale ha perso la vita Massimiliano Caprino, 35 anni. L’incidente nelle giornata di ieri, sabato 9 ottobre, sulla strada statale 284 Occidentale Etnea che collega Paternò e Randazzo. Lo schianto è avvenuto fra un’auto e uno scooter di grossa cilindrata. Il 36 enne di Bronte era in sella al suo T-Max e non ha avuto scampo: è morto subito dopo lo scontro con una Ford Mondeo, al cui interno si trovava una coppia, anch’essa di Bronte. La morte di Massimiliano Caprino, che a breve sarebbe diventato padre, ha scosso un intero paese. “A nome della Città porgo le più sincere condoglianze alla famiglia di Massimiliano, scomparso oggi pomeriggio in un tragico incidente stradale. Siamo vicini a Giorgia, all’amico Thomas e a tutti i ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) In un terribile incidente stradale ha perso la vitaCaprino, 35 anni. L’incidente nelle giornata di ieri, sabato 9 ottobre,strada284 Occidentale Etnea che collega Paternò e Randazzo. Lo schianto è avvenuto fra un’e uno scooter di grossa cilindrata. Il 36 enne di Bronte era in sella al suo T-Max e non ha avuto scampo: è morto subitolo scon una Ford Mondeo, al cui interno si trovava una coppia, anch’essa di Bronte. La morte diCaprino, che a breve sarebbe diventato padre, ha scosso un intero paese. “A nome della Città porgo le più sincere condoglianze alla famiglia di, scomparso oggi pomeriggio in un tragico incidente stradale. Siamo vicini a Giorgia, all’amico Thomas e a tutti i ...

Advertising

DanDi_1900 : @Nicholas_EffeTi @sandro_rosco Ma sì! Buttiamo un po' di merda sulla Lazio visto che sta settimana gazzetta & co no… - iomeioiome : È il quinto, dico QUINTO daytime sulla questione delle pulizie ma basta l’avete fatto diventare un dramma (senza co… - civitas_europea : il vero dramma per il governo sulla riforma del catasto è che ad essere toccati per primi sarebbero gli interessi d… - elebaromusica99 : RT @ESCitanews: Una lunga attesa sulla città ospitante di #Eurovision2022 che sta diventano un mezzo dramma. Tra bufale e smentite. Noi abb… - libero38 : sui cristiani ho il pelo sulla pancia non saranno piu ' un dramma le mezze stagioni ritorneranno che tutto torna umano -