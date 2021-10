Dopo scontri green pass 12 arresti | in manette anche vertici di Forza Nuova

(Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - Sono 12 le persone arrestatre nella notteglidi ieri nel centro di Roma durante la manifestazione no. Tra loro, a quanto si apprende da fonti di polizia,esponenti del vertice di. Intanto, alcune centinaia di persone sono all'esterno della sede nazionale della Cgil per l'assemblea nazionale del sindacati. Di fronte l'ingresso è stato esposto uno striscione che recita: “La Costituzione è antifascista”. Presenti iscritti, macittadini che vogliono esprimere la loro vicinanza al sindacato e un nutrito gruppo di studenti. L'assemblea è stata convocata ieri sera dal segretario generale Maurizio Landini,l'assalto alla sede di Corso D'Italia da parte di un gruppo di manifestanti ...

Advertising

fanpage : #NoGreenPass Dopo gli scontri con le Forze dell'Ordine e l'assalto alla sede della #Cgil, sono state arrestate quat… - fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - Agenzia_Ansa : Il leader di Forza nuova Giuliano Castellino è stato fermato dopo gli scontri di oggi pomeriggio nel centro di Roma… - caciara83 : Dopo gli scontri di ieri creati da Forzanuova , alleati di Fratelli d'Italia, La Meloni ha chiesto le 100 ore di f… - cesarebrogi1 : RT @fanpage: Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati dopo gli scon… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo scontri

Jared Leto coinvolto inNo Green Pass Roma/ Video "Asfissiato da lacrimogeni" "Io ho avuto il successo che ho avuto " ha proseguito Giorgio Parisi - perchè mi sono formato in una scuola ...Grande Fratello Vip 2021/ Il crollo di Miriana Trevisanlo scontro con Raffaella Fico Jared Leto coinvolto inNo Green Pass Roma: il messaggio su Instagram 'Sono rimasto coinvolto in una ...Una serie di manifestazioni davanti alle sedi della Cgil sparse sul territorio del Salento sono state organizzate questa mattina dopo gli scontri avvenuti ieri a Roma durante il corteo no green pass..Nel frattempo il deputato del Pd, Emanuele Fiano, ha annunciato una mozione per lo scioglimento dei movimenti fascisti ...