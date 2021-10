Dopo le violenze a Roma è scontro. Lamorgese sotto accusa: s’è fatta trovare impreparata (Di domenica 10 ottobre 2021) Italia nel caos: da Meloni e Salvini arriva tempestiva la solidarietà a Maurizio Landini e agli agenti travolti dalle violenze. Ma, subito Dopo la severa condanna dei facinorosi che hanno messo a ferro fuoco le strade della capitale, e preso d’assalto la sede Romana della Cgil, i due leader del centrodestra puntano il dito anche sulla Lamorgese. Mentre la sinistra, sull’argomento, continua a fare orecchie da mercante… L’onda d’urto degli scontri di ieri a Roma, soprattutto, ma anche a Milano, si riverbera sulla politica e sui suoi palazzi: Viminale in testa a tutti. Perché, ancora una volta, la titolare degli Interni si è fatta cogliere impreparata. Dimostrandosi «inadeguata». Caos Italia: Fdi e Lega puntano il dito sulla Lamorgese E così, agli scontri ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 10 ottobre 2021) Italia nel caos: da Meloni e Salvini arriva tempestiva la solidarietà a Maurizio Landini e agli agenti travolti dalle. Ma, subitola severa condanna dei facinorosi che hanno messo a ferro fuoco le strade della capitale, e preso d’assalto la sedena della Cgil, i due leader del centrodestra puntano il dito anche sulla. Mentre la sinistra, sull’argomento, continua a fare orecchie da mercante… L’onda d’urto degli scontri di ieri a, soprattutto, ma anche a Milano, si riverbera sulla politica e sui suoi palazzi: Viminale in testa a tutti. Perché, ancora una volta, la titolare degli Interni si ècogliere. Dimostrandosi «inadeguata». Caos Italia: Fdi e Lega puntano il dito sullaE così, agli scontri ...

