Dopo gli scandali, il Principe Andrea tornerà alla vita pubblica? Il suo destino è scritto (Di domenica 10 ottobre 2021) Cosa ne sarà del Principe Andrea: i suoi fratelli stabiliscono che non deve tornare alla vita pubblica, poiché William lo vede come una "minaccia per la monarchia" (già gravemente a rischio nel caso in cui, per esempio, dovesse venire meno la Regina). Ma andiamo con ordine e andiamo a vedere cosa succede nella Famiglia Reale su questo fronte. La riunione dei fratelli Carlo, Anna ed Edoardo hanno tenuto un vertice a gennaio in cui hanno stabilito che il duca di York non dovrebbe mai tornare alla vita pubblica. Una fonte ha detto: "Nove mesi fa Charles, Anne ed Edward hanno avuto un incontro, un vertice e hanno concordato che non c'era modo di tornare indietro per lui". Andrew, 61 anni, è tornato alla ...

