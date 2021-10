Donnarumma capitano e non solo | come entra in campo | una clamorosa reazione che lo spinge alla Juve

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 ottobre 2021) Da San Siro all'Allianz Stadium,cambiano le cose per Gianluigi. Lontano dai suoi ex tifosi rossoneri, profondamente delusi e decisi a contestarlo senza sosta in occasione della semifinale di Nations League persa per 2-1 contro la Spagna, il numero uno azzurro ha finalmente respirato un'atmosfera più sana. Anche perché il ct Roberto Mancini ha dato un segnale importante, affidandogli la fascia da. Il resto lo ha fatto il pubblico dell'Allianz Stadium, che lo ha accolto in maniera decisamente calorosa: tutt'altra storia rispetto a San Siro, anche perché molti tifosi bianconeri vorrebbero vederlo difendere i pali dellantus nel prossimo futuro.ha risposto con un sorriso e ha ringraziato il pubblico per il sostegno applaudendo a sua volta: un momento che ...