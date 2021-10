Donnarumma capitano contro il Belgio: il pubblico applaude il portiere azzurro (Di domenica 10 ottobre 2021) Gianluigi Donnarumma è andato a salutare i tifosi ed è stato sommerso da applausi. Tutto questo perché il portiere azzurro, nella partita precedente, giocata a Milano, è stato fischiato dai suoi ex supporter rossoneri ogni qualvolta che toccava il pallone. Roberto Mancini ha deciso di consegnargli anche la fascia da capitano per la prima volta. Donnarumma,parata,Italia La partita di oggi si sta svolgendo all’Allianz Stadium di Torino e tutto il pubblico presente allo stadio ha deciso di controbattere ai fischi ricevuti a San Siro dal portiere del PSG. Un grosso sospiro di sollievo per Donnarumma che con questo gesto ha capito che tutto il pubblico italiano è con lui. LEGGI ANCHE: Italia e ... Leggi su rompipallone (Di domenica 10 ottobre 2021) Gianluigiè andato a salutare i tifosi ed è stato sommerso da applausi. Tutto questo perché il, nella partita precedente, giocata a Milano, è stato fischiato dai suoi ex supporter rossoneri ogni qualvolta che toccava il pallone. Roberto Mancini ha deciso di consegnargli anche la fascia daper la prima volta.,parata,Italia La partita di oggi si sta svolgendo all’Allianz Stadium di Torino e tutto ilpresente allo stadio ha deciso dibattere ai fischi ricevuti a San Siro daldel PSG. Un grosso sospiro di sollievo perche con questo gesto ha capito che tutto ilitaliano è con lui. LEGGI ANCHE: Italia e ...

