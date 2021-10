Donato Guido | carabiniere No vax | morto di Covid | grave un collega anche lui senza vaccino

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Donato Guido

Tragedia nella Compagnia dei Carabinieri di Gallipoli dove un militare 52enne,, originario di Collepasso, è morto a causa del Covid e un altro collega è grave in ospedale. L'uomo, appuntato scelto dell'Arma, è morto ieri al Fazzi di Lecce, dov'era ricoverato da ...- Opposizione: Candidato presidente non eletto: PaoloMario Giancarlo Bassi (Lega), Fabio ... Candidato presidente non eletto: Piermario Sarina (Lega), Giuseppe Micali (M5s),Policastro (...Tragedia nella Compagnia dei Carabinieri di Gallipoli dove un militare 52enne, Donato Guido, originario di Collepasso, è morto a causa del Covid e un altro collega ...Il militare era di Collepasso e prestava servizio nella compagnia di Gallipoli. Altri colleghi contagiati. Il cordoglio e la richiesta a tutti del sindacato a scelte responsabili ...