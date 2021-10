Domenica In | ospiti e anticipazioni di oggi 10 ottobre 2021 | puntata in versione ridotta | ecco perché

(Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo le indiscrezioni e il possibile slittamento delladi, i telespettatori possono tirare un sospiro di sollievo: Mara Venier e il suoIn si faranno, ma in unarispetto a quella di sempre. Quanto durerà? E chi sono glidi10In 10: a che ora finisceperIndalle 15 la trasmissione lascerà spazio alla diretta di Rai 1 per la partita Italia-Belgio, valida per il terzo posto nella Nations League.In:10 ...

Vent'anni di carriera, più di mille concerti in tutta Europa, i Giardini di Mirò, un nome di riferimento nella scena indipendente italiana dai primi anni 2000, saranno ospiti domenica 10 ottobre, alle ...Parafrasando il suo poeta locale Gian Paolo Lavelli, domenica "ci fermeremo a Giubiasco a respirare il profumo del tempo trascorso". Ospiti del Ristorante Morisoli da Franco, attorno al tavolo giubias ...