Domenica In oggi in onda solo dalle 14 alle 14:45: ecco perché. Mara Venier: “Torno a casa” (Di domenica 10 ottobre 2021) È la stessa conduttrice a dirlo a pubblico: “Buongiorno amici, oggi Domenica In inizia alle 14 e termina alle 14.45. alle 15 ci sarà la partita dell’Italia, io Torno a casa e cucino. Che cucino? Non so. Che mi consigliate? Stasera cenetta con amiche”. La partita delle 15 è Italia-Belgio valida per il terzo posto della Nations League. View this post on Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@Mara Venier) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) È la stessa conduttrice a dirlo a pubblico: “Buongiorno amici,In inizia14 e termina14.45.15 ci sarà la partita dell’Italia, ioe cucino. Che cucino? Non so. Che mi consigliate? Stasera cenetta con amiche”. La partita delle 15 è Italia-Belgio valida per il terzo posto della Nations League. View this post on Instagram Un post condiviso da(@) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

