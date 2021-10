Domenica in, anticipazioni: il 10 ottobre con Maria Venier puntata più breve dedicata a Ballando con le Stelle (Di domenica 10 ottobre 2021) La Domenica di Rai1 subisce una modifica sostanziale nella programmazione del 10 ottobre 2021. Mara Venier e la sua Domenica In dovranno infatti reinventarsi in un appuntamento più breve a causa della decisione della rete di mandare in onda la gara Italia-Belgio valevole per il terzo e quarto posto della competizione della Nations League. Il programma affronterà una quarta puntata particolare nella quale sarà lanciato in maniera ufficiale il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle grazie alle presenza in studio della conduttrice Milly Carucci. Domenica in: la puntata del 10 ottobre 2021 Sarà una puntata particolare quella di Domenica in che andrà ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Ladi Rai1 subisce una modifica sostanziale nella programmazione del 102021. Marae la suaIn dovranno infatti reinventarsi in un appuntamento piùa causa della decisione della rete di mandare in onda la gara Italia-Belgio valevole per il terzo e quarto posto della competizione della Nations League. Il programma affronterà una quartaparticolare nella quale sarà lanciato in maniera ufficiale il cast della prossima edizione dicon legrazie alle presenza in studio della conduttrice Milly Carucci.in: ladel 102021 Sarà unaparticolare quella diin che andrà ...

