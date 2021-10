Dolce nuvola: La torta che si scioglie letteralmente in bocca! (Di domenica 10 ottobre 2021) Amate i dolci? Dovete assolutamente provare a cucinare una buonissima torta Carpazi. Di seguito, tutti gli ingredienti ed i procedimenti per poterla fare. Ingredienti per preparare una torta Carpazi avrete bisogno di: 100 ml di acqua 70 grammi di farina 45 grammi di sale fino da cucina 40 grammi di burro 2 uova intere. Per la crema, vi serviranno: 300 ml di latte 100 grammi di burro 60 grammi di zucchero semolato 25 grammi di amido di mais 5 ml di estratto di vaniglia Un uovo intero. Per decorare il vostro Dolce, potrete usare: Qualche fiore commestibile Q.b. di zucchero a velo. Fare sciogliere il burro In una pentola, mettere l’acqua, il burro non salato ed il sale fino da cucina. Fare cuocere sul fornello a fiamma media, fino a quando il burro non si sarà sciolto completamente, senza smettere di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 10 ottobre 2021) Amate i dolci? Dovete assolutamente provare a cucinare una buonissimaCarpazi. Di seguito, tutti gli ingredienti ed i procedimenti per poterla fare. Ingredienti per preparare unaCarpazi avrete bisogno di: 100 ml di acqua 70 grammi di farina 45 grammi di sale fino da cucina 40 grammi di burro 2 uova intere. Per la crema, vi serviranno: 300 ml di latte 100 grammi di burro 60 grammi di zucchero semolato 25 grammi di amido di mais 5 ml di estratto di vaniglia Un uovo intero. Per decorare il vostro, potrete usare: Qualche fiore commestibile Q.b. di zucchero a velo. Farere il burro In una pentola, mettere l’acqua, il burro non salato ed il sale fino da cucina. Fare cuocere sul fornello a fiamma media, fino a quando il burro non si sarà sciolto completamente, senza smettere di ...

