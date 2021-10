DIRETTA F1, GP Turchia 2021 LIVE: semaforo verde con asfalto umido! (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53 Charles Leclerc non sembra tanto contento che sia arrivata la pioggia…Binotto ha ammesso che la Ferrari ha puntato su un assetto da asciutto… Charles is tuned in Lights out in 10 minutes #TurkishGP #F1 pic.twitter.com/dAJFmk5OLP — Formula 1 (@F1) October 10, 2021 13.50 Ora ha smesso di piovigginare, ma chiaramente la pista è bagnata. I piloti partiranno con le intermedie, sarà decisiva la strategia e scegliere il momento giusto per montare le mescole da asciutto. 13.50 Attenzione ad Alonso, che con queste condizioni ha l’esperienza per tentare il colpaccio. 13.48 Il pilota peggio qualificato ad aver trionfato in Turchia è dunque il già citato Hamilton, che nell’edizione bagnata dello scorso anno era scattato dal 6° posto. Oggi sogna di fare anche meglio… 13.47 In 7 ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53 Charles Leclerc non sembra tanto contento che sia arrivata la pioggia…Binotto ha ammesso che la Ferrari ha puntato su un assetto da asciutto… Charles is tuned in Lights out in 10 minutes #TurkishGP #F1 pic.twitter.com/dAJFmk5OLP — Formula 1 (@F1) October 10,13.50 Ora ha smesso di piovigginare, ma chiaramente la pista è bagnata. I piloti partiranno con le intermedie, sarà decisiva la strategia e scegliere il momento giusto per montare le mescole da asciutto. 13.50 Attenzione ad Alonso, che con queste condizioni ha l’esperienza per tentare il colpaccio. 13.48 Il pilota peggio qualificato ad aver trionfato inè dunque il già citato Hamilton, che nell’edizione bagnata dello scorso anno era scattato dal 6° posto. Oggi sogna di fare anche meglio… 13.47 In 7 ...

