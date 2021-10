DIRETTA F1, GP Turchia 2021 LIVE: Sainz pilota del giorno. Binotto: “Volevamo vincere” (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DEL GP DI Turchia MATTIA Binotto: “ABBIAMO PROVATO A vincere, LA NUOVA POWER UNIT CI DA’ UN VANTAGGIO” CHARLES LECLERC: “CI ABBIAMO PROVATO FINO ALLA FINE, UNA BELLISSIMA FERRARI” CARLOS Sainz: “VOGLIAMO TORNARE A vincere, AVEVO UN GRANDE PASSO” CARLOS Sainz PREMIATO COME pilota DEL giorno LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 15.51 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 15.48 La Ferrari dunque resta in piena corsa per il terzo posto, ma è al 2022 che bisogna guardare. E se Mercedes e Red Bull dovessero giocarsi il Mondiale sino all’ultima gara, ovvero a metà ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DEL GP DIMATTIA: “ABBIAMO PROVATO A, LA NUOVA POWER UNIT CI DA’ UN VANTAGGIO” CHARLES LECLERC: “CI ABBIAMO PROVATO FINO ALLA FINE, UNA BELLISSIMA FERRARI” CARLOS: “VOGLIAMO TORNARE A, AVEVO UN GRANDE PASSO” CARLOSPREMIATO COMEDELLA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 15.51 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 15.48 La Ferrari dunque resta in piena corsa per il terzo posto, ma è al 2022 che bisogna guardare. E se Mercedes e Red Bull dovessero giocarsi il Mondiale sino all’ultima gara, ovvero a metà ...

SkySportF1 : ?? BOTTAS VINCE UNA GARA FOLLE IN TURCHIA ?? ?? MIGLIOR FERRARI DELLA STAGIONE I risultati ? - SkySportF1 : ?? 'EL MATADOR' CARLOS SAINZ (?? 17/58) ?? Super rimonta: è 10°, e che Leclerc? ?? Hamilton già 5°, la pista non si asc… - SkySportF1 : ? Subito contatto al via per Alonso (?? 3/58) ?? Dalla 5^ posizione scende alla 15^ LIVE ? - 34_liss : RT @rtl1025: ??? Torna la #formula1, che questo weekend corre il GP di #Turchia. La partenza oggi alle 14:00 sul circuito di Istanbul da seg… - marcofeltracco : RT @SkySportF1: ?? BOTTAS VINCE UNA GARA FOLLE IN TURCHIA ?? ?? MIGLIOR FERRARI DELLA STAGIONE I risultati ? -