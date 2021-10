DIRETTA F1, GP Turchia 2021 LIVE: ordine d’arrivo, Bottas precede Verstappen. Grande Ferrari (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43 La Mercedes si è dimostrata superiore alla Red Bull in Turchia, come si era già capito ieri nelle qualifiche. La pioggia sembra poi aver ulteriormente accentuato il gap. Nel complesso sono tutti contenti: Verstappen è tornato leader del Mondiale, Hamilton ha limitato i danni nonostante la penalizzazione. 15.41 La nuova classifica del Mondiale piloti. Verstappen torna in testa, ma ha guadagnato molto meno di quello che si sarebbe aspettato. Hamilton deve ringraziare il fido Bottas, pilota di una professionalità sconfinata: ricordiamo che a fine stagione lascerà la Mercedes… 1. Max Verstappen (Red Bull) 262,5 2. Lewis Hamilton (Mercedes) 256,5 3. Valtteri Bottas (Mercedes) 177 4. Lando Norris (McLaren) ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43 La Mercedes si è dimostrata superiore alla Red Bull in, come si era già capito ieri nelle qualifiche. La pioggia sembra poi aver ulteriormente accentuato il gap. Nel complesso sono tutti contenti:è tornato leader del Mondiale, Hamilton ha limitato i danni nonostante la penalizzazione. 15.41 La nuova classifica del Mondiale piloti.torna in testa, ma ha guadagnato molto meno di quello che si sarebbe aspettato. Hamilton deve ringraziare il fido, pilota di una professionalità sconfinata: ricordiamo che a fine stagione lascerà la Mercedes… 1. Max(Red Bull) 262,5 2. Lewis Hamilton (Mercedes) 256,5 3. Valtteri(Mercedes) 177 4. Lando Norris (McLaren) ...

