DIRETTA F1, GP Turchia 2021 LIVE: alle 14.00 la gara. Orario TV8 in chiaro (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario gara GP TUCHIA F1 SU TV8 LA PRESENTAZIONE DELLA gara DI OGGI FERRARI: CHE OCCASIONE PER GUADAGNARE SULLA MERCEDES! PROGRAMMA GP Turchia: Orario gara IN DIRETTA LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI Turchia DI F1 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL GP DI Turchia COME PARTIRÀ HAMILTON CON LA PENALIZZAZIONE NEL GP DI Turchia? POLE DI HAMILTON MA NON PER LE STATISTICHE: IL REGOLAMENTO PREMIA BOTTAS CHARLES LECLERC: “PENSO SEMPRE ALLA VITTORIA. TROVATO IL FEELING CON LA MACCHINA” CARLOS SAINZ: “ERA PREVISTO DARE LA SCIA A LECLERC. IN Q1 PER TAGLIARE AVVERSARI” SAINZ AIUTA LECLERC CON LA SCIA: COS’È SUCCESSO IN FERRARI IL NUOVO MOTORE FERRARI FUNZIONA! ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGP TUCHIA F1 SU TV8 LA PRESENTAZIONE DELLADI OGGI FERRARI: CHE OCCASIONE PER GUADAGNARE SULLA MERCEDES! PROGRAMMA GPINLA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DIDI F1 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL GP DICOME PARTIRÀ HAMILTON CON LA PENALIZZAZIONE NEL GP DI? POLE DI HAMILTON MA NON PER LE STATISTICHE: IL REGOLAMENTO PREMIA BOTTAS CHARLES LECLERC: “PENSO SEMPRE ALLA VITTORIA. TROVATO IL FEELING CON LA MACCHINA” CARLOS SAINZ: “ERA PREVISTO DARE LA SCIA A LECLERC. IN Q1 PER TAGLIARE AVVERSARI” SAINZ AIUTA LECLERC CON LA SCIA: COS’È SUCCESSO IN FERRARI IL NUOVO MOTORE FERRARI FUNZIONA! ...

