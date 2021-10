Di Maio sugli scontri di Roma | “Questi non sono manifestanti | sono delinquenti”

(Di domenica 10 ottobre 2021)– “non. Massima vicinanza alle Forze dell’Ordine. Basta con questa violenza inaudita, basta strumentalizzare i vaccini e il green pass: stanno salvando vite umane ed evitando nuove chiusure. Con la salute dei cittadini non si scherza. La politica condanni, senza se e senza ma. Non devono esserci dubbi: la vita è una cosa preziosa”. Con queste parole il ministro degli esteri Luigi Dicommenta gliverificatisi ieri adurante la manifestazione No Pass, con l’assalto alla sede della Cgil. L'articolo L'Opinionista.

