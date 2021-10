Devastante incendio a Ostia: alta colonna di fumo nero (FOTO) (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo l’incendio che questa mattina è divampato in via delle Ebridi, dove è andato a fuoco un appartamento al secondo piano di una palazzina, a Ostia non c’è tregua e un’alta colonna di fumo nero si è alzata (ancora una volta) in cielo. Ed è ben visibile da più parti della città. Ad andare a fuoco, stando alle primissime informazioni, sterpaglie e vegetazione in via della Martinica, alle spalle della scuola Amendola. Resta da capire ora cosa sia successo e cosa abbia provocato l’incendio, che sta rendendo l’aria irrespirabile, con le fiamme che a causa del forte vento stanno continuando ad avanzare. FOTO di Gerardo V. Ostia Informa su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo l’che questa mattina è divampato in via delle Ebridi, dove è andato a fuoco un appartamento al secondo piano di una palazzina, anon c’è tregua e un’disi è alzata (ancora una volta) in cielo. Ed è ben visibile da più parti della città. Ad andare a fuoco, stando alle primissime informazioni, sterpaglie e vegetazione in via della Martinica, alle spalle della scuola Amendola. Resta da capire ora cosa sia successo e cosa abbia provocato l’, che sta rendendo l’aria irrespirabile, con le fiamme che a causa del forte vento stanno continuando ad avanzare.di Gerardo V.Informa su Il Corriere della Città.

