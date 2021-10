De Bruyne: «Siamo solo il Belgio, non abbiamo 22 top players come l’Italia» (Di domenica 10 ottobre 2021) Kevin de Bruyne ha analizzato duramente il ko incassato dal Belgio contro l’Italia in Nations League. Le sue parole Kevin de Bruyne ha analizzato duramente il ko incassato dal Belgio in Nations League contro l’Italia. Le sue parole a HNL. «Con tutto il dovuto rispetto, noi Siamo ‘solo’ il Belgio. Siamo una nuova generazione e oggi mancavano giocatori top come Hazard e Lukaku. Dobbiamo essere realistici con la squadra che abbiamo. Italia e Francia hanno 22 top players, che noi semplicemente non abbiamo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Kevin deha analizzato duramente il ko incassato dalcontroin Nations League. Le sue parole Kevin deha analizzato duramente il ko incassato dalin Nations League contro. Le sue parole a HNL. «Con tutto il dovuto rispetto, noi’ iluna nuova generazione e oggi mancavano giocatori topHazard e Lukaku. Dobbiamo essere realistici con la squadra che. Italia e Francia hanno 22 top, che noi semplicemente non». L'articolo proviene da Calcio News 24.

