Dazn ci ricasca | una puntata di Forum al posto della partita

(Di domenica 10 ottobre 2021) Nuovi problemi per gli abbonati, che, invece di un’amichevole di calcio, sono stati costretti a vedere una vecchiadel programma Mediaset.aldi Juve-Alessandria, Barbara Palombelli aldi Massimiliano Allegri. Un ‘incidente’ sue una sorpresa poco gradita per i tifosiJuventus che ieri mattina hanno cercato di

Advertising

infoitsport : DAZN ci ricasca: trasmette Forum anziché amichevole Juve-Alessandria - GPeppe34N : RT @TUTTOJUVE_COM: DAZN ci ricasca: trasmette Forum anziché amichevole Juve-Alessandria - PrinceOfXtreme : RT @TUTTOJUVE_COM: DAZN ci ricasca: trasmette Forum anziché amichevole Juve-Alessandria - TUTTOJUVE_COM : DAZN ci ricasca: trasmette Forum anziché amichevole Juve-Alessandria -

Ultime Notizie dalla rete : Dazn ricasca

Tutto Juve

Su Il Giornale: Cerchi Kaio Jorge e trovi Barbara Palombelli. Provi a capire qualcosa di più sulle doti del brasiliano della Juve, a oggi ancora oggetto misterioso del campionato, e ...Juventus-Alessandria, organizzata durante la pausa Nazionale, è finita con la vittoria dei padroni di casa per 2-1 con le reti di Chibozo e Maressa per i bianconeri, gol della bandiera di Corazza per ...