Daniele, significato e origine del nome (Di domenica 10 ottobre 2021) nome estremamente diffuso in tutta la penisola italiana, Daniele è un nome di derivazione ebraica: trae infatti origine dal nome ?????????? (Daniyyel), composto dalle radici dan (“giudice”), -i (“mio”) ed El (“Dio”), che può perciò essere interpretato come “Dio è il mio giudice”. Ci sono diverse varianti del nome, alcune piuttosto antiche, come Daniello, mentre la forma Danilo rappresenta la variante del nome che, in origine, era slava. C’è poi l’inglese Daniel, diventato altrettanto diffuso, e l’ipocoristico serbo e croato Danko che è condiviso con il nome Gordan. Il nome ha anche una tradizione biblica, essendo portato dal profeta Daniele, autore dell’omonimo libro che fa parte dell’Antico ... Leggi su gravidanzaonline (Di domenica 10 ottobre 2021)estremamente diffuso in tutta la penisola italiana,è undi derivazione ebraica: trae infattidal?????????? (Daniyyel), composto dalle radici dan (“giudice”), -i (“mio”) ed El (“Dio”), che può perciò essere interpretato come “Dio è il mio giudice”. Ci sono diverse varianti del, alcune piuttosto antiche, come Daniello, mentre la forma Danilo rappresenta la variante delche, in, era slava. C’è poi l’inglese Daniel, diventato altrettanto diffuso, e l’ipocoristico serbo e croato Danko che è condiviso con ilGordan. Ilha anche una tradizione biblica, essendo portato dal profeta, autore dell’omonimo libro che fa parte dell’Antico ...

