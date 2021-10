Dalle condanne con i Nar alle azioni con Forza Nuova: chi è Luigi Aronica, arrestato per gli scontri a Roma (Di domenica 10 ottobre 2021) Nell’ambiente neofascista Romano è noto come er pantera, ma il suo nome di battesimo è Luigi Aronica. Classe 1956, è tra gli arrestati di queste ore dopo l’assalto di ieri, 9 ottobre, alla sede della Cgil di Roma nell’ambito della manifestazione No Green pass. Aronica, che ora fa parte del movimento di estrema destra Forza Nuova (alla guida del violento corteo di matrice fascista che ha organizzato l’irruzione nel sindacato), è stato tra i fondatori dei Nar, i Nuclei Armati Rivoluzionari, un’organizzazione terroristica nata a Roma. Anche questa di matrice neofascista, è stata attiva tra il 1977 e il 1981. I suoi membri sono stati giudicati tra i responsabili della Strage di Bologna, l’attentato commesso il 2 agosto del 1980 alla stazione ferroviaria ... Leggi su open.online (Di domenica 10 ottobre 2021) Nell’ambiente neofascistano è noto come er pantera, ma il suo nome di battesimo è. Classe 1956, è tra gli arrestati di queste ore dopo l’assalto di ieri, 9 ottobre, alla sede della Cgil dinell’ambito della manifestazione No Green pass., che ora fa parte del movimento di estrema destra(alla guida del violento corteo di matrice fascista che ha organizzato l’irruzione nel sindacato), è stato tra i fondatori dei Nar, i Nuclei Armati Rivoluzionari, un’organizzazione terroristica nata a. Anche questa di matrice neofascista, è stata attiva tra il 1977 e il 1981. I suoi membri sono stati giudicati tra i responsabili della Strage di Bologna, l’attentato commesso il 2 agosto del 1980 alla stazione ferroviaria ...

